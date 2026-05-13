День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:01

Гараж криптовалютой не отапливают: пермяк заплатит миллионы за скрытый майнинг

В Перми суд взыскал с владельца майнинг-фермы 6,7 млн рублей за электричество

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

В Перми суд обязал владельца майнинг-фермы выплатить «Россети Урал» более 6,7 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Незаконное подключение выявили осенью 2024 года. По данным энергетиков, оборудование для добычи криптовалюты находилось в гараже на территории Пермского муниципального округа. Проверка показала, что ферма работала без договора энергоснабжения.

Правоохранители изъяли девять устройств для майнинга, подключённых к электросети незаконным способом. Объём потреблённой электроэнергии превысил 858 тысяч кВт-ч. Суд постановил взыскать с владельца фермы всю сумму ущерба.

Дополнительно ответчик должен выплатить более 650 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Один из крупнейших майнеров мира распродал биткоины на $1,1 млрд
Один из крупнейших майнеров мира распродал биткоины на $1,1 млрд

Ранее Life.ru рассказывал, что индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся майнингом, впервые заставили отчитываться о доходах. При этом для легального майнинга ИП обязаны состоять в специальном реестре налоговой службы.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криптовалюта
  • Криминал
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar