Гараж криптовалютой не отапливают: пермяк заплатит миллионы за скрытый майнинг
В Перми суд взыскал с владельца майнинг-фермы 6,7 млн рублей за электричество
В Перми суд обязал владельца майнинг-фермы выплатить «Россети Урал» более 6,7 млн рублей ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе электросетевой компании.
Незаконное подключение выявили осенью 2024 года. По данным энергетиков, оборудование для добычи криптовалюты находилось в гараже на территории Пермского муниципального округа. Проверка показала, что ферма работала без договора энергоснабжения.
Правоохранители изъяли девять устройств для майнинга, подключённых к электросети незаконным способом. Объём потреблённой электроэнергии превысил 858 тысяч кВт-ч. Суд постановил взыскать с владельца фермы всю сумму ущерба.
Дополнительно ответчик должен выплатить более 650 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ранее Life.ru рассказывал, что индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся майнингом, впервые заставили отчитываться о доходах. При этом для легального майнинга ИП обязаны состоять в специальном реестре налоговой службы.
