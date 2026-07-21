«Пытливые и активные»: Что привлекает туристов из Китая в поездках по России

Президент Владимир Путин продлил для граждан Китая безвизовый въезд в Россию до 2027 года. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин связал это с растущим потоком гостей из Поднебесной, которые всё чаще выбирают Приморье, Москву, Петербург и южные курорты. Некоторые добираются до Мурманска, чтобы увидеть северное сияние, и до Архангельска.

По словам эксперта, китайцы — активные и любознательные путешественники. Они предпочитают групповые поездки, хотят получить максимум впечатлений и обязательно фиксируют их на фото. У них особые пищевые привычки, они любят шопинг, и отели постепенно подстраиваются под их запросы.

Барзыкин добавил, что важен не только безвизовый режим, но и развитие инфраструктуры: нужны гиды-переводчики и адаптация сервисов. В свою очередь, россияне тоже получают безвизовый въезд в Китай, что расширяет туристические возможности и загружает авиаперевозки, пишет РИА «ФедералПресс».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому безвизовый въезд для граждан Китая в Россию продлили до 31 декабря 2027 года. Прежде эта возможность действовала только до 14 сентября 2026-го. Мера призвана упростить туристические, деловые и гуманитарные поездки между странами.