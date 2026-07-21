Названы время и место похорон журналиста, автора мема «Ленин — гриб» Сергея Шолохова

Российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова похоронят 26 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Дату и место прощания назвал в беседе с ТАСС его пасынок, музыкант и шоумен Всеволод Москвин.

Напомним, журналист и телеведущий Сергей Шолохов скончался на 68-м году жизни после продолжительной тяжёлой болезни. О причине ухода из жизни автора знаменитого мема «Ленин — гриб» и создателя передачи «Тихий дом» сообщили в его окружении. В последние годы Шолохов чувствовал себя очень плохо и долго боролся с недугом. Тяжёлым ударом для него стала потеря супруги: писательница и литературный критик Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года от осложнений после операции.