Уронил и приклеил на лоб: На ЧМ у Робби Ульямса выпал изо рта странный белый предмет

Британский исполнитель Робби Уильямс прокомментировал неловкий эпизод, случившийся с ним в прямом эфире немецкого телеканала Magenta Sport во время финала чемпионата мира по футболу. Поводом для обсуждений стал небольшой белый предмет, выпавший изо рта артиста.

Робби Уильямс объяснил инцидент с «непрофессиональным» поведением на ЧМ. Видео © Х /claudia; Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ robbiewilliams

Во время беседы с экспертами на стадионе MetLife неожиданный объект сначала приземлился на микрофон журналиста, а затем стараниями самого певца оказался у него на лбу. Моментально разлетевшееся по соцсетям видео породило массу догадок. Некоторые зрители заподозрили в увиденном некое запрещённое вещество, однако никаких подтверждений эта теория не получила.

Сам 52-летний музыкант решил разрядить обстановку с присущей ему иронией. Он опубликовал видеообращение, записанное лёжа в постели. В нём артист принёс извинения за свою глубокую непрофессиональность и выразил надежду, что поклонники за него не переживают. Своё состояние он объяснил наличием ещё нескольких таких же предметов, после чего продемонстрировал язык с двумя круглыми мятными конфетами.

«Только что проснулся и чувствую себя… мятно», — подписал он ролик, опубликованный в личном блоге.

Ранее защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро демонстративно отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу на церемонии награждения после финала чемпионата мира 2026 года. Инцидент произошёл на стадионе «Метлайф Стэдиум» во время вручения серебряных медалей. В решающем матче аргентинцы уступили Испании с минимальным счётом 0:1, единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Когда футболисты поднимались за наградами, Ромеро прошёл мимо американского лидера, полностью проигнорировав его приветственный жест.