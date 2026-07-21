Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 13:15

Мосгорсуд рассмотрит дело Мосийчука* за нападение на посольство РФ в 2016-м

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Московский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-нардепа Игоря Мосийчука*, обвиняемого по делу о нападении на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Рассмотрение пройдёт в заочном порядке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в «Максе».

Как сообщили в суде, дело поступило 17 июля 2026 года. Мосийчуку* предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года.

Речь идёт о нападении на российское дипломатическое представительство в Киеве, произошедшем в 2016 году. По этому эпизоду ранее уже были возбуждены уголовные дела в отношении ряда фигурантов.

Судебное разбирательство состоится без участия обвиняемого, поскольку он находится за пределами России.

Мосийчук*: СБУ готовит подозрение экс-министру обороны Украины Михаилу Фёдорову
Мосийчук*: СБУ готовит подозрение экс-министру обороны Украины Михаилу Фёдорову

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к девяти годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в 2016 году, а также взыскал с него и других осуждённых почти 1,85 млн рублей в пользу «Согаза». Суд признал его виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Мосгорсуд
  • Игорь Мосийчук
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar