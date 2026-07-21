Мосгорсуд рассмотрит дело Мосийчука* за нападение на посольство РФ в 2016-м

Московский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-нардепа Игоря Мосийчука*, обвиняемого по делу о нападении на здание посольства России в Киеве в 2016 году. Рассмотрение пройдёт в заочном порядке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции в «Максе».

Как сообщили в суде, дело поступило 17 июля 2026 года. Мосийчуку* предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года.

Речь идёт о нападении на российское дипломатическое представительство в Киеве, произошедшем в 2016 году. По этому эпизоду ранее уже были возбуждены уголовные дела в отношении ряда фигурантов.

Судебное разбирательство состоится без участия обвиняемого, поскольку он находится за пределами России.

Ранее Мосгорсуд заочно приговорил гражданина Украины Романа Рагозина к девяти годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в 2016 году, а также взыскал с него и других осуждённых почти 1,85 млн рублей в пользу «Согаза». Суд признал его виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой.

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