Не «сердце океана», но тоже неплохо: Редкое письмо пассажира «Титаника» продадут на аукционе спустя 114 лет

Редкое письмо, написанное пассажиром «Титаника» незадолго до катастрофы, выставят на аукцион в Великобритании. Организаторы торгов рассчитывают выручить за документ до 35 тысяч фунтов стерлингов (около 36 млн руб.), сообщает Sky News.

Автором послания был Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом. Мужчина направлялся из Саутгемптона в Бостон, чтобы навестить родственников, и заплатил за билет 13 фунтов.

Письмо датировано 10 апреля 1912 года и адресовано другу Ходжеса Гектору Янгу. Конверт получил почтовый штемпель в ирландском Квинстауне — последнем порту, куда лайнер зашёл перед трансатлантическим переходом.

Пассажир рассказывал о ясной погоде и приятной атмосфере на борту. По его словам, качка почти не ощущалась, а на верхней палубе около 200 молодых мужчин маршировали и пели, пока другие играли в карты и домино, читали или писали письма.

Спустя несколько дней Ходжес погиб вместе с другими пассажирами. Его тело позднее нашли и похоронили на кладбище Фэрвью в канадском Галифаксе.