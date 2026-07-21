Не «сердце океана», но тоже неплохо: Редкое письмо пассажира «Титаника» продадут на аукционе спустя 114 лет
Письмо пассажира «Титаника» выставят на аукцион за 3,6 млн руб.
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Редкое письмо, написанное пассажиром «Титаника» незадолго до катастрофы, выставят на аукцион в Великобритании. Организаторы торгов рассчитывают выручить за документ до 35 тысяч фунтов стерлингов (около 36 млн руб.), сообщает Sky News.
Автором послания был Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом. Мужчина направлялся из Саутгемптона в Бостон, чтобы навестить родственников, и заплатил за билет 13 фунтов.
Письмо датировано 10 апреля 1912 года и адресовано другу Ходжеса Гектору Янгу. Конверт получил почтовый штемпель в ирландском Квинстауне — последнем порту, куда лайнер зашёл перед трансатлантическим переходом.
Пассажир рассказывал о ясной погоде и приятной атмосфере на борту. По его словам, качка почти не ощущалась, а на верхней палубе около 200 молодых мужчин маршировали и пели, пока другие играли в карты и домино, читали или писали письма.
Спустя несколько дней Ходжес погиб вместе с другими пассажирами. Его тело позднее нашли и похоронили на кладбище Фэрвью в канадском Галифаксе.
Лот уйдёт с молотка в аукционном доме Henry Aldridge and Son. Эксперты называют послания пассажиров второго класса одними из наиболее редких свидетельств жизни на «Титанике» перед его гибелью 15 апреля 1912 года.
Ранее Life.ru писал, что в июле советский флаг, побывавший на Луне во время миссии «Аполлон-11», продали на аукционе Sotheby's за 102,4 тысячи долларов. Подлинность реликвии подтверждало письмо с подписью астронавта Базза Олдрина.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.