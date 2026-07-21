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21 июля, 13:12

«Мыслить как враг»: В России призвали менять тактику ликвидации украинских генералов

Эксперт Фёдоров: Ликвидация украинских генералов требует изменения тактики РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Ликвидация украинских генералов в глубоком тылу — задача сложная, но необходимая. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал президент Центра «Аспект» Георгий Фёдоров.

Он напомнил, что во время чеченских кампаний украинские националисты воевали на стороне террористов жёстко и беспощадно. После завершения конфликтов они безнаказанно осели в западных регионах Украины. По словам эксперта, нашим спецслужбам стоило бы пересмотреть подход и перенять методы противника: Киев, при активной поддержке Запада, системно уничтожает не только высокопоставленных военных, но и тех, кто связан с конкретными подразделениями или оборонными отраслями.

Федоров считает, что России следует мыслить как оппонент, понимать его планы и подходить к вопросу не как к ограниченной СВО, а как к полномасштабной гибридной войне, которую против нас ведут.

Генерал ВСУ обвинил руководство в деградации армии и риске поражения
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А ранее Life.ru писал, что в ДНР ликвидировали боевика ССО Украины, ранее служившего в армии Австралии. После службы в Австралии Педрацини занимался подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании.

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Дарья Нарыкова
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