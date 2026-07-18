Генерал ВСУ обвинил руководство в деградации армии и риске поражения
Генерал Собко: Ошибки руководства могут привести Украину к поражению
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Начальник штаба 11-го армейского корпуса ВСУ генерал Сергей Собко выступил с резкой критикой методов управления в украинской армии. В своём посте в соцсетях он заявил, что текущая кадровая политика и деградация системы принятия решений могут привести страну к военному поражению. Заявление прозвучало на фоне увольнения министра обороны Михаила Федорова и его конфликта с главкомом Александром Сырским.
«Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооружённые силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение. Наибольшая угроза для украинской армии сегодня — не только Россия. Не меньшую угрозу представляют решения...», — написал Собко на странице в соцсети.
По словам генерала, в армии сформировалась атмосфера страха, где офицеры опасаются проявлять инициативу и предпочитают заботиться о собственном выживании.
«Профессиональная дискуссия нередко воспринимается как нелояльность, а инициатива — как угроза», — отметил он.
Ключевые должности, по его данным, всё чаще занимают «удобные» люди с лояльностью, но без профессиональной компетенции, что ведёт к утрате доверия внутри офицерского корпуса. Отдельно Собко указал на проблему «приукрашивания» отчётов для высшего командования.
«Система, которая перестаёт честно говорить сама себе правду, рано или поздно начинает проигрывать реальности», — предупредил он, добавив, что ценой этой лжи становятся потерянное время, упущенные возможности и, самое страшное, потерянные жизни.
Ранее сообщалось, что главной проблемой главкома ВСУ Александра Сырского является отсутствие чёткой стратегии, и он делает ставку на увеличение численности армии, тогда как его предшественник Михаил Фёдоров выступал за внедрение технологий, беспилотников и реформирование армии. Сырский в ответ на призывы Михаила Фёдорова к его увольнению заявил, что гордится обороной Киева в 2022 году, намерен продолжать работу и сосредоточиться на военных действиях, поблагодарив Фёдорова за его труд и пожелав ему оставаться в команде Украины.
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