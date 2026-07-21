Экс-главу «Ярославского АТП» задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего исполняющего обязанности директора АО «Ярославское АТП» Ивана Рытова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Ранее его и нескольких сотрудников предприятия уволили после выявления нарушений в работе. О задержании сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, правительство региона совместно с министерством дорожного хозяйства и транспорта выявило серьёзные нарушения, допущенные руководством автотранспортного предприятия. Материалы о возможных противоправных действиях были переданы правоохранительным органам после того, как Рытова и нескольких его коллег уведомили об увольнении в связи с выявленными нарушениями.

В отношении бывшего руководителя предприятия начались следственные действия по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Губернатор заявил, что региональные власти будут пресекать коррупционные проявления на всех уровнях.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего мэра Саратова Олега Грищенко расследуется уголовное дело о предполагаемом мошенничестве, связанном с имуществом Саратовского подшипникового завода. До перехода на муниципальную службу Грищенко руководил этим предприятием. По версии следствия, после приватизации заводской медсанчасти принадлежавшие ей здания оказались в частной собственности, однако в период его работы на посту главы города вопрос их возврата в распоряжение государства решён не был.