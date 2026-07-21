Реактив для замытой крови и ДНК-чипы: Как криминалисты ловят убийц детей по микрочастицам

Старший инспектор первого отдела технико-аналитического управления Главного управления криминалистики СК Роман Исаев работает на местах преступлений уже 30 лет. Его задача — собрать все биологические следы: и те, что на виду, и те, что тщательно скрыты. Особенно тяжело ему, когда жертвами становятся дети, пишет RT.

В ноябре 2025 года в Гольяновском пруду нашли детский ранец с отрезанной головой. Уже через несколько часов поступил сигнал из Балашихи: пропал шестилетний мальчик, которого вывел из дома отчим. На кухне было идеально чисто, но Исаев применил восстановленный реактив, обнаруживший кровь около холодильника. Экспертиза подтвердила: мать расчленила собственного сына.

«Замытая кровь после реагента начинает сиять», — поясняет он.

В Псковской области в 2023 году пропала девочка. В реке нашли её куртку со следами спермы. Несмотря на снег и мороз, генетический материал сохранился. Использовав биологические микрочипы, позволяющие определить внешность и пол с точностью 99,6%, удалось вычислить убийцу.

Исаев 20 лет проработал в МВД и вспоминает, как в первую неделю его отправили в морг. Чтобы справиться, он научился отключать эмоции и смотреть на тело как на объект исследования.

«Если пропускать через себя — не выдержишь», — говорит он. Он был участником первой генетической экспертизы в Нижнем Новгороде в 2003 году.

Теперь генетика шагнула вперёд: методы позволяют определять фенотип по генотипу — группу крови, цвет глаз, даже диабет. Благодаря этому раскрыли убийство 20-летней давности. Обязательная геномная регистрация всех осуждённых помогает находить преступников — как в случае с похищением девятилетней девочки, которую удалось найти живой.

В арсенале криминалиста — чемоданы с реактивами, стерильной марлей, инструментами для энтомологии и палинологии. Он знает: если солнце попадает на бумагу, отпечатки могут выгореть за несколько дней. Самая большая опасность — оставить на месте свой биологический материал. Однажды на нарколаборатории реактивы вступили в реакцию с щелочами, и у Исаева потекли слёзы. 25 июля — его профессиональный праздник.

«У меня отличная работа: с людьми и на свежем воздухе», — шутит он. По пути с женой он замечает следы крови там, где она их не видит. И уверен: хороших людей на свете всё же больше.

А ранее Life.ru писал, что под Владимиром ДНК сдала убийцу и насильника подростка спустя 20 лет. По данным СК РФ, на вещественных доказательствах специалисты обнаружили ДНК-профиль фигуранта. После задержания мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.