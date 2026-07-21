Названо число семей в России

В России насчитывается около 24 млн семей, примерно в 16 млн из них воспитываются дети. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «С чего начинается Родина?» в Национальном центре «Россия».

Свыше 3 млн ячеек общества растят троих и более ребят. За последние пять лет количество многодетных родителей увеличилось в полтора раза.

Помимо статистики, чиновница затронула тему государственной поддержки. Она напомнила о запуске новой семейной налоговой выплаты.

На сегодняшний день пособие уже назначили более чем 1 млн человек. Получатели в общей сложности воспитывают свыше 2,2 млн детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Голиковой широко информировать семьи о новых выплатах.

Новая ежегодная семейная выплата действует в России с 2026 года и представляет собой дополнительную меру поддержки работающих родителей с двумя и более детьми. По сути, государство возвращает часть ранее уплаченного НДФЛ: налог за прошлый год пересчитывается по ставке 6%, а разница выплачивается семье. Получить выплату могут семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, при соблюдении критериев нуждаемости и отсутствии задолженности по алиментам.