«Это был зашквар»: Солист группы «Три дня дождя» публично извинился перед поклонниками

Скандальный концерт проходил в Екатеринбурге 12 июля. Как рассказывали зрители, фронтмен Глеб Викторов поначалу выступал сам, но быстро сбился с нот, забыл слова и нетвёрдо держался на ногах, после чего организаторы включили фонограмму. После перерыва музыкант вернулся и попытался выкрикивать политические лозунги, однако звукорежиссёр отключил микрофон, а затем артист поднял российский флаг и признался в любви к стране, после чего коллеги увели его за кулисы. Позже в личном телеграм-канале Викторов опубликовал сообщение о вынужденном отъезде из России из-за скандальных высказываний, но удалил пост через три минуты. Вот только скриншоты уже разошлись по соцсетям. После этого в СМИ появилась информация, что после выступления музыкант провёл несколько дней в реабилитационном центре.