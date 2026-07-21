«Это был зашквар»: Солист группы «Три дня дождя» публично извинился перед поклонниками
Солист группы «Три дня дождя» извинился за своё поведение после концерта
Обложка © Telegram / Глеб три дня дождя
Солист группы «Три дня дождя» Глеб вышел на связь с поклонниками и прокомментировал своё поведение после последнего концерта в социальных сетях. Музыкант признал, что произошедшее было недопустимым, и принёс извинения.
В своём обращении артист поблагодарил слушателей за поддержку. Он также выразил сожаление из-за произошедшего и пообещал сделать выводы.
«Появляться в таком состоянии на сцене, как это было в Екатеринбурге — это зашквар. Поэтому прошу прощения», — заявил исполнитель и успокоил поклонников, что концерты в городах отменять никто не собирался.
Скандальный концерт проходил в Екатеринбурге 12 июля. Как рассказывали зрители, фронтмен Глеб Викторов поначалу выступал сам, но быстро сбился с нот, забыл слова и нетвёрдо держался на ногах, после чего организаторы включили фонограмму. После перерыва музыкант вернулся и попытался выкрикивать политические лозунги, однако звукорежиссёр отключил микрофон, а затем артист поднял российский флаг и признался в любви к стране, после чего коллеги увели его за кулисы. Позже в личном телеграм-канале Викторов опубликовал сообщение о вынужденном отъезде из России из-за скандальных высказываний, но удалил пост через три минуты. Вот только скриншоты уже разошлись по соцсетям. После этого в СМИ появилась информация, что после выступления музыкант провёл несколько дней в реабилитационном центре.
Группа «Три дня дождя» регулярно собирает большие концертные площадки, а сам Глеб уже не впервые оказывается в центре внимания из-за личных проблем.
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