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21 июля, 13:57

Марию Погребняк укусила крыса

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/mariapoga_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/mariapoga_

Блогерша Мария Погребняк решила завести домашнюю крысу, но питомец сразу показал характер и укусил хозяйку. В итоге она была вынуждена обратиться в больницу и получила пять уколов.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/mariapoga_

После происшествия блогерша связалась с питомником, где купила животное, и услышала неожиданный совет: сдать животное в зоомагазин или вообще отпустить в парке, ведь теперь крыса якобы всегда будет кусаться. Несмотря на это, Мария решила не расставаться с новым членом семьи. По её словам, крыса просто с характером, как и она сама, им просто нужно привыкнуть друг к другу.

Марию Погребняк под конвоем сопроводили в полицию из-за наезда на мужчину
Марию Погребняк под конвоем сопроводили в полицию из-за наезда на мужчину

Видимо, спокойная жизнь блогерше только снится. Ранее Погребняк признавалась, что подготовка детей к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ стала для семьи серьёзным стрессом. Она практически полностью сосредоточилась на поддержке сыновей, работе и домашних делах, оставляя себе мало времени. Несмотря на хорошее знание материала, дети сильно волновались и пока не определились с будущей профессией.

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Николь Вербер
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