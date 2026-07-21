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21 июля, 13:58

Заочное дело главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова** направили в суд

Сергей Смирнов**.Обложка © Wikipedia

Сергей Смирнов**.Обложка © Wikipedia

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова**. Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, Смирнов** дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на ранее вынесенные решения, журналист, находясь за пределами России, продолжил публиковать материалы в публичном канале мессенджера без обязательной маркировки о том, что они созданы и распространены иностранным агентом.

Следователи квалифицировали эти действия по части 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах. Смирнову** заочно предъявили обвинение, после чего его объявили в розыск. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Напомним, в марте прошлого года СК РФ объявил Смирнова** в розыск. Причиной стало невыполнение обязанностей иностранного агента.

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* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

** Включён в список иностранных агентов.

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Милена Скрипальщикова
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