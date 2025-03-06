МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова*

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Сергея Смирнова*, главного редактора «Медиазоны»*. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за невыполнение обязанностей статусного иностранного агента, как указано на сайте ведомства.