МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова*
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Сергея Смирнова*, главного редактора «Медиазоны»*. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за невыполнение обязанностей статусного иностранного агента, как указано на сайте ведомства.
«Причина розыска: разыскивается по уголовной статье», — сообщается в базе данных о розыске. Однако конкретная статья не уточняется.
МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»*. Скриншот © Сайт МВД РФ
В конце прошлого года против издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** было инициировано новое уголовное производство по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», что моему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Ранее он был осужден заочно почти на 8,5 года колонии в соответствии с делом о ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации.
* Включены в список иностранных агентов.
Telegram/Смирнов*. Голосовые и не только