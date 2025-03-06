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6 марта, 14:23

МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова*

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Сергея Смирнова*, главного редактора «Медиазоны»*. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за невыполнение обязанностей статусного иностранного агента, как указано на сайте ведомства.

«Причина розыска: разыскивается по уголовной статье», — сообщается в базе данных о розыске. Однако конкретная статья не уточняется.

МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»*. Скриншот © Сайт МВД РФ

МВД РФ объявило в розыск главреда «Медиазоны»*. Скриншот © Сайт МВД РФ

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Телеграм-канал «Да. Зыгарь» запрещён в России

В конце прошлого года против издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** было инициировано новое уголовное производство по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», что моему грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Ранее он был осужден заочно почти на 8,5 года колонии в соответствии с делом о ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации.

* Включены в список иностранных агентов.

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Telegram/Смирнов*. Голосовые и не только

Николь Вербер
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