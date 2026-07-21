«Наконец-то альфа»: Лина Джебисашвили нырнула в бурный роман со своим Гладиатором

Экстрасенс Лина Джебисашвили официально объявила о начале романа со спортсменом из шоу «Титаны» Артёмом Земляковым. Откровениями она поделилась с порталом «Звездач» во время фестиваля VK Fest.

Экстрасенс Лина Джебисашвили подтвердила роман с Артёмом Земляковым. Видео © Telegram /Звездач

«У нас зародилось всё сразу мгновенно, и это как будто бы такое прямое попадание, когда не хочется ждать, когда видишь чуть шире, больше и глубже. И мы за неделю успели натворить очень много прикольных дел. И останавливаться нам обоим не хочется. Прекрасный, сильный, мужественный. Наконец-то мне захотелось рядом с ним где-то нежнятины дать, где-то расслабиться, потому что он такой прямо сильно альфа, и я ждала такого», — ответила она.

До этого Лина на протяжении трёх с половиной лет состояла в отношениях с Юрием Фунтовым, известным зрителям по проекту «Сокровища императора». Сравнивая прошлое и настоящее, она отметила, что всего за семь дней с Земляковым получила гораздо больше позитивного внимания и ярких эмоций, чем за все предыдущие годы. Своего нового возлюбленного ясновидящая ласково называет «Гладиатором» из-за его сильного телосложения.

Ранее блогер Яна Пилецкая опровергла слухи о романтической связи с Димой Биланом. Модель призналась, что внимательно читает комментарии под своими публикациями, однако ни разу не наткнулась на предположения о приписываемых ей романах. При этом она заявила, что поддерживает творчество певца и активно следит за ним, но делает это исключительно по-дружески.