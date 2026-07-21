Тело сказало «живём дальше»: Пьяный уфимец рухнул с высоты и ушёл как ни в чём не бывало
В Уфе мужчина упал с третьего этажа и ушёл после падения
В Уфе мужчина упал с третьего этажа и ушёл после падения. Обложка © Telegram / SHOT
В Уфе камера домофона зафиксировала необычный инцидент: мужчина сорвался с третьего этажа, упал на козырёк подъезда и асфальт, но после этого поднялся и ушёл. Об этом сообщил SHOT.
В Уфе мужчина упал с третьего этажа и ушёл после падения. Видео © Telegram / SHOT
Происшествие случилось на улице Рыльского. По предварительным данным, мужчина после застолья попытался попасть в квартиру через окно, однако не удержался и сорвался с высоты.
После падения он сначала оказался на козырьке подъезда, а затем упал на землю. Несмотря на серьёзность ситуации, мужчина смог самостоятельно подняться на ноги и покинул место происшествия. В медицинские учреждения после случившегося он не обращался. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Москве произошёл похожий трагический случай с падением из окна во время бытовых работ. На юго-западе столицы 50-летняя женщина погибла, когда занималась уборкой квартиры и мыла окна. Утром она предупредила близких, что планирует навести порядок дома.
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