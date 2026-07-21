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Регион
21 июля, 14:50

Дачник в Ишиме получил ожоги от дикого пастернака во время прополки участка

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Тюменской области дачник обжёгся о сорняк, пока расчищал заросший дачный участок. Об этом рассказал Telegram-канал «Столица деревень».

Всё случилось в садовом товариществе «Мичуринец» в Ишиме. Мужчина срезал разросшуюся траву и не заметил, что среди неё был дикий пастернак — растение, которое оставляет ожоги почти как у знаменитого борщевика. После контакта с ним на руках у садовода вздулись сильные волдыри.

Дачник в Ишиме получил ожоги от дикого пастернака во время прополки участка. Фото © Telegram / Столица деревень

Дачник в Ишиме получил ожоги от дикого пастернака во время прополки участка. Фото © Telegram / Столица деревень

По словам местных жителей, участок буквально зарос этим опасным растением. Есть на территории и борщевик. Председателя в товариществе нет, поэтому люди сами вынуждены выкорчёвывать заросли, которые заполонили всю местность СНТ.

«В Тюменской области ядовитый вид борщевика давно замечен, ареал его распространения с каждым годом ширится», — отметил автор телеграм-канала.

Вторжение борщевика: как из растения, удобного в быту, он превратился в ядовитого паразита
Вторжение борщевика: как из растения, удобного в быту, он превратился в ядовитого паразита

Также ранее двое жителей Москвы обожглись борщевиком, хотя работали в защитных костюмах. Как сообщили врачи НИИ имени Склифосовского, ядовитый сок всё равно попал на кожу — у одного из мужчин при переодевании он оказался на руке, шее и лице, что обернулось обширными ожогами и неделей в больнице.

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Вероника Бакумченко
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