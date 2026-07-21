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21 июля, 15:38

Уфимец жестоко избил пенсионера во дворе и написал на него заявление

В Уфе мужчина избил пенсионера после замечания во дворе

Обложка ©Life.ru

Обложка ©Life.ru

В Уфе 72-летний пенсионер попал в больницу после конфликта во дворе дома. По словам родственников, мужчина сделал замечание компании, распивавшей алкоголь, после чего на него напали и жестоко избили. Об этом стало известно Mash Batash.

В Уфе мужчина избил пенсионера после замечания во дворе. Видео © Telegram / Mash Batash

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Гафури. Пожилой мужчина обратился к группе людей, которые сидели на лавочке с бутылками, однако разговор закончился жестоким нападением. По словам очевидцев и родственников пострадавшего, один из мужчин набросился на пенсионера и начал избивать его. От полученных ударов тот упал на землю, но агрессор, как утверждается, продолжил расправу.

Находившиеся рядом люди не вмешались в ситуацию, несмотря на просьбы пожилого мужчины о помощи. После случившегося нападавший, как заявляют близкие пострадавшего, сам обратился в полицию и написал заявление, утверждая, что это пенсионер первым применил силу.

Правоохранители задержали напавшего, однако позже отпустили его под подписку о невыезде. В настоящее время обстоятельства конфликта устанавливаются. Пожилой мужчина готовится к операции. У него диагностировали сотрясение мозга, травмы головы и тела, а также перелом ноги.

Вломился на осмотр: В Улан-Удэ неадекват избил гинеколога прямо во время приёма
Вломился на осмотр: В Улан-Удэ неадекват избил гинеколога прямо во время приёма

Ранее в Кирове произошел похожий случай с участием спортсмена, который оказался в центре конфликта с пожилыми людьми. 39-летний тренер по тхэквондо Андрей подрался с пенсионерами после замечания из-за использования воды в подъезде.

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Милена Скрипальщикова
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