GPS-маячок под бампером и прослушка: Петербурженка следила за экс-супругом и теперь ей грозит срок

49-летняя жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшего супруга. По версии следствия, из ревности и желания отомстить она организовала за мужчиной незаконную слежку.

Как сообщили в городской прокуратуре, с июля по сентябрь 2025 года обвиняемая наняла частного детектива, который установил GPS-трекер под задний бампер автомобиля её бывшего мужа. С помощью устройства женщина могла отслеживать перемещения машины и прослушивать разговоры, происходившие в салоне.

Следствие также установило, что петербурженка без согласия мужчины распространяла его фотографии, сделанные во время различных встреч. Снимки она рассылала третьим лицам и публиковала в сторис мессенджеров, сопровождая их собственными комментариями.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Максимальное наказание по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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