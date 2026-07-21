15-летнюю школьницу засосало под винт лодки на курорте для богачей

15-летняя британская школьница Дженна Чан трагически погибла во время школьной экскурсии на Мальдивах. Девочка нырнула с маской и трубкой и её задел винт моторной лодки. Несмотря на попытки других учеников и сотрудников спасти ребёнка, она скончалась в медицинском центре на острове Дхигура, пишет The Sun.

Всё произошло ещё в ноябре 2024 года, но подробности стали известны только недавно. Семья Чан подала иск в Сингапурский Высокий суд против школы St Joseph’s Institution International Ltd и партнёрской организации Maldives Whale Shark Research Programme. Родители обвиняют их в халатности, отмечая, что дети находились в воде без должного присмотра, а двигатель лодки был включён.

В иске также указано, что школа не предоставила родителям полной информации о происшествии и о результатах внутренних проверок после трагедии. Семья требует компенсации, а также пересмотра правил безопасности на подобных экскурсиях для детей.

Ранее бортпроводница American Airlines погибла во время снорклинга в Южной Флориде, получив смертельные травмы после столкновения с судном. Её тело выбросило на берег недалеко от Голливуд-Бич, нашли его местные рыбаки. В момент происшествия она находилась под водой с маской и дыхательной трубкой.