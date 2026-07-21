В Белгородской области заявили об отсутствии угрозы жителям после удара по дамбе

Угрозы для жителей после повреждения гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища нет. Об этом сообщил министр природопользования региона Роман Татаринцев.

По словам главы ведомства, специалисты оценивают возможные риски. Он подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью людей ниже по течению нет, затопления населённых пунктов не зафиксировано, а уровень воды в реке Северский Донец в районе Безлюдовки снижается.

Министр напомнил, что гидротехнический объект находится в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз». Региональные власти работают совместно со специалистами ведомства и принимают меры для стабилизации ситуации.

При этом, как отметил Татаринцев, обстрелы дамбы продолжаются. Полностью восстановить объект можно будет только после проведения полноценного ремонта.

Власти заверили, что принимают все необходимые меры для предотвращения любых рисков для населения, а ситуация остаётся под контролем.