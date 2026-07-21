Алиев подтвердил встречу представителей России и Германии в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку состоялась встреча представителей России и Германии. По его словам, азербайджанская сторона заранее не получала информации о проведении переговоров.

Алиев рассказал об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Он отметил, что узнал о встрече из публикации британской газеты The Times.

«Я узнал об этом из газеты The Times и запросил информацию у Государственной пограничной службы. Могу сказать, что эта информация подтвердилась», — заявил глава Азербайджана.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин якобы стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. В Кремле не заметили изменений.