Алиев подтвердил встречу представителей России и Германии в Баку
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку состоялась встреча представителей России и Германии. По его словам, азербайджанская сторона заранее не получала информации о проведении переговоров.
Алиев рассказал об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Он отметил, что узнал о встрече из публикации британской газеты The Times.
«Я узнал об этом из газеты The Times и запросил информацию у Государственной пограничной службы. Могу сказать, что эта информация подтвердилась», — заявил глава Азербайджана.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин якобы стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. В Кремле не заметили изменений.
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