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21 июля, 14:56

Алиев подтвердил встречу представителей России и Германии в Баку

Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку состоялась встреча представителей России и Германии. По его словам, азербайджанская сторона заранее не получала информации о проведении переговоров.

Алиев рассказал об этом на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Он отметил, что узнал о встрече из публикации британской газеты The Times.

«Я узнал об этом из газеты The Times и запросил информацию у Государственной пограничной службы. Могу сказать, что эта информация подтвердилась», — заявил глава Азербайджана.

Алиев заявил о динамичном диалоге с ЕС после переговоров с фон дер Ляйен в Баку
Алиев заявил о динамичном диалоге с ЕС после переговоров с фон дер Ляйен в Баку

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Германии произошли изменения в подходе к возможным переговорам с Россией – Берлин якобы стал больше ориентироваться на прагматичный диалог и поиск рабочих каналов связи. В Кремле не заметили изменений.

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Дарья Денисова
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