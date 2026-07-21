ВС РФ ударили по цеху торгового порта в Черноморске
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Во вторник, 21 июля, ВС РФ нанесли удары по морскому торговому порту Черноморск, там поражён цех судоремонтного завода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При этом накануне российские войска также ударили по портовой инфраструктуре в Черноморске Одесской области, которая использовалась для снабжения ВСУ военными грузами. Также ВС РФ подбили балкер и сухогруз, осуществлявшие переброску боеприпасов для украинской армии в порт.
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