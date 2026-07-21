Россия обогнала «хмельного гиганта» в рейтинге стран – производителей пива

Россия по итогам 2025 года вновь вошла в пятёрку крупнейших производителей пива в мире, сместив на шестую Германию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ежегодный докладе баварской компании BarthHaas.

Отечественные предприятия выпустили 90,098 млн гектолитров напитка. Годом ранее показатель был немного выше — 90,83 млн гектолитров. Лидерами мирового рейтинга остались Китай, США, Бразилия и Мексика. КНР с большим отрывом занимает первую позицию: на неё приходится более шестой части всего выпуска.

В Германии сварили 79,238 млн гектолитров. За год объём сократился почти на 4,7 млн гектолитров — это самое сильное падение среди европейских стран. В целом отрасль переживает спад. Глобальное производство уменьшилось на 0,7%, до 189,6 млрд литров, причём в статистике учитывались и безалкогольные сорта.

Снижение зафиксировали в Европе, Азии, Северной Америке, Австралии и Океании. Одновременно крупные пивоваренные компании всё активнее развивают выпуск напитков с низким содержанием алкоголя или вовсе без него. В 2026 году заметного восстановления рынка не ожидается.

Ранее Life.ru писал, что в первом полугодии 2026 года российские пивовары выпустили 385,1 млн декалитров продукции. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.