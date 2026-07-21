Родилась в бою: как самодельная тележка превратилась в серийного робота

В Омске запустили серийное производство транспортной роботизированной платформы ТП-34, которую придумал военнослужащий с позывным «Камаз» непосредственно в зоне боевых действий. Масштабировать разработку помог «Кулибин-клуб» Народного фронта.

Первую версию тележки бойцы сварили самостоятельно и использовали для подвоза боеприпасов и других грузов. После этого платформу доработали и испытали на проходимость по сложным маршрутам и грузоподъёмность.









По данным Народного фронта, омское предприятие сейчас может выпускать до 100 наземных робототехнических комплексов разных типов в сутки. Сколько именно платформ ТП-34 планируется производить ежедневно, в пресс-релизе не уточняется.

Испытания также прошёл новый комплекс «Омич 3.0». Разработчики утверждают, что полностью загруженная машина способна разгоняться до 60 километров в час.

Роботы семейства «Омич» предназначены для эвакуации раненых, доставки боеприпасов, продовольствия и топлива. Комплекс может перевозить свыше 500 килограммов груза, тянуть более тонны на прицепе, а также буксировать легковые автомобили и микроавтобусы.

В Народном фронте заявили, что «Кулибин-клуб» отбирает инженерные разработки, проводит испытания и помогает запускать наиболее перспективные образцы в серийное производство. В организацию также передают средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и другие роботизированные системы.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начались испытания нового беспилотника «Сибирячок-5». Это разведывательный дрон, способный вести видеофиксацию на местности, летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров и распознавать живую силу, автотранспорт и боевые машины