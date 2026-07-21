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Регион
21 июля, 15:51

«Никакой прямой конфронтации»: В бундестаге воззвали к Берлину из-за России

Депутат АдГ Фронмайер призвал Германию избегать конфликта с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / multitel

Германии следует избегать прямого столкновения с Россией. С таким заявлением выступил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в своём аккаунте в соцсети X.

«Никакого постоянного пренебрежения к Германии и никакой прямой конфронтации с Россией», — написал он.

Политик считает, что главная задача страны — заботиться об интересах собственного населения, а не давать Украине нескончаемые гарантии безопасности.

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Напомним, ранее Фронмайер призвал канцлера Фридриха Мерца выйти на прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что последним из немецких руководителей, кто говорил с российским лидером по телефону, был Олаф Шольц, и выразил надежду, что нынешний канцлер тоже будет стремиться к диалогу.

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Вероника Бакумченко
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