Житель ДНР подключился к «Бабе-яге» через Starlink и позвал на помощь Армию РФ

Житель Константиновки в ДНР сумел выйти на связь с российскими военными через терминал Starlink, установленный на украинском тяжёлом гексакоптере «Баба-яга». Благодаря этой нестандартной уловке мужчина передал координаты укрывавшихся в городе гражданских, что позволило организовать их спасение, рассказал ТАСС участник событий Егор Паршин.

«Я изначально связался с командованием 4-й бригады, написал им в Telegram, дал понять, что мы мирные, угрозы не предоставляем никому. <...> У Украины есть дроны-бомбардировщики, «Баба-Яга» называется, ну или Р-18 Vampir, летают на Starlink <...>. «Баба-Яга» подлетает, я подошёл, подключился и с помощью этого написал», - сказал он.

Первыми на переданные координаты выдвинулись разведчики 1465-го полка. Убедившись в достоверности полученной информации, они передали данные дальше. Затем к месту нахождения мирных жителей прибыли бойцы спецподразделения «Ахмат». Военнослужащие снабдили людей рациями, провели краткий инструктаж по пользованию средствами связи и детально разъяснили правила перемещения по территории, густо усеянной взрывоопасными предметами.

Ранее стало известно, что 76-летний житель Константиновки Анатолий Клиндухов во время городских боёв спас двоих раненых российских военных и спрятал их в собственном подвале. Мужчина признался, что, услышав крик о помощи, немедленно откликнулся.