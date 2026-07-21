Обещал путь в кино и зажал в лифте: Аксёнова рассказала, как до неё домогался друг её отца

Актриса Любовь Аксёнова рассказала о пережитом сексуализированном насилии в 17 лет. Свою историю она озвучила на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!», подробно описав домогательства со стороны друга её отца.

По словам звезды российских сериалов, уже тогда она мечтала о карьере актрисы, и мужчина предложил познакомить её с известным режиссёром. Однако недопустимое поведение началось ещё по пути на киностудию «Мосфильм». Во время поездки мужчина положил ей руку на ногу, а она, одетая в платье и колготки, не знала, как реагировать.

Встреча на «Мосфильме» так и не состоялась — вместо этого мужчина отвёз актрису в свой офис. Увидев пустое помещение, Аксёнова настояла на возвращении домой. В лифте он вновь приблизился, пытаясь поцеловать её, и актриса снова почувствовала эффект «замри». Ей удалось избежать дальнейшего насилия, притворившись, что у неё обморок. После этого мужчина отвёз её домой и попросил ничего не рассказывать родителям.

Ранее актриса уже делилась переживаниями о домогательствах, записав видеообращение к подписчикам в соцсети. Она призналась, что долгое время молчала о случившемся, ощущая стыд, впала в замкнутость и депрессию. Лишь после того, как рассказала о пережитом брату, сумела вернуть себе уверенность и постепенно вернуться к нормальной жизни.