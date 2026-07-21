Глава МИД Украины отрапортовал новому лондонскому куратору: о чём договорились Сибига и Милибэнд

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл первый телефонный разговор с новым британским министром иностранных дел Эдом Милибэндом, сообщил он в соцсетях.

Сибига поздравил Милибэнда с назначением и поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку. Во время беседы стороны обсудили укрепление сотрудничества, продолжение военной помощи, поддержку энергетического сектора Украины перед зимним сезоном и «усиление давления на Россию». Сибига пригласил Милибэнда посетить страну и пожелал успехов ему и его команде в дальнейшей работе для укрепления партнёрства.

В свою очередь, Милибэнд подчеркнул на своей странице в X, что «Великобритания твёрдо и решительно поддерживает народ Украины», добавив, что «страна находится на передовой в защите ценностей свободы и демократии в Европе».

Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм завершил формирование кабинета министров, включив 27 новых членов правительства. Главой МИД стал Эд Милибэнд, ранее лидер Лейбористской партии, а Иветт Купер, отвечавшая за внешнюю политику, возглавила Министерство здравоохранения.