Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 16:59

Глава МИД Украины отрапортовал новому лондонскому куратору: о чём договорились Сибига и Милибэнд

Сибига впервые созвонился с новым главой МИД Британии Милибэндом

Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON / ЕРА

Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON / ЕРА

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл первый телефонный разговор с новым британским министром иностранных дел Эдом Милибэндом, сообщил он в соцсетях.

Сибига поздравил Милибэнда с назначением и поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку. Во время беседы стороны обсудили укрепление сотрудничества, продолжение военной помощи, поддержку энергетического сектора Украины перед зимним сезоном и «усиление давления на Россию». Сибига пригласил Милибэнда посетить страну и пожелал успехов ему и его команде в дальнейшей работе для укрепления партнёрства.

В свою очередь, Милибэнд подчеркнул на своей странице в X, что «Великобритания твёрдо и решительно поддерживает народ Украины», добавив, что «страна находится на передовой в защите ценностей свободы и демократии в Европе».

Глава МИД Украины приказывает ЕС ввести новые санкции против России после ошеломительного удара по Киеву
Глава МИД Украины приказывает ЕС ввести новые санкции против России после ошеломительного удара по Киеву

Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм завершил формирование кабинета министров, включив 27 новых членов правительства. Главой МИД стал Эд Милибэнд, ранее лидер Лейбористской партии, а Иветт Купер, отвечавшая за внешнюю политику, возглавила Министерство здравоохранения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Андрей Сибига
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar