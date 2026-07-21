Лев ранил ребёнка в центре реабилитации животных под Полтавой
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В посёлке Котельва Полтавской области лев нанёс травмы ребёнку на территории центра, где выхаживают диких зверей. Об этом рассказали на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Сейчас на месте разбираются правоохранители. Они устанавливают, что именно произошло и каким образом ребёнок оказался в опасной близости от хищника.
Информация о состоянии ребёнка уточняется. Ранее в Котельве лев травмировал 26-летнего мужчину.
А ранее в индийской деревне Чатури погиб пятилетний мальчик. Редкая азиатская львица схватила ребёнка и утащила его в лес.
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