Лев ранил ребёнка в центре реабилитации животных под Полтавой

В посёлке Котельва Полтавской области лев нанёс травмы ребёнку на территории центра, где выхаживают диких зверей. Об этом рассказали на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Сейчас на месте разбираются правоохранители. Они устанавливают, что именно произошло и каким образом ребёнок оказался в опасной близости от хищника.

Информация о состоянии ребёнка уточняется. Ранее в Котельве лев травмировал 26-летнего мужчину.