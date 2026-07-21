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21 июля, 17:10

Лев ранил ребёнка в центре реабилитации животных под Полтавой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e2dan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e2dan

В посёлке Котельва Полтавской области лев нанёс травмы ребёнку на территории центра, где выхаживают диких зверей. Об этом рассказали на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Сейчас на месте разбираются правоохранители. Они устанавливают, что именно произошло и каким образом ребёнок оказался в опасной близости от хищника.

Информация о состоянии ребёнка уточняется. Ранее в Котельве лев травмировал 26-летнего мужчину.

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А ранее в индийской деревне Чатури погиб пятилетний мальчик. Редкая азиатская львица схватила ребёнка и утащила его в лес.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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