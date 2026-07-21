В Рязани задержали мужчину за публикацию в чате видео уничтожения дрона

В Рязанской области полиция задержала местного жителя, который снял на видео уничтожение украинского дрона и разместил запись в чате дачного кооператива. По информации пресс-службы УМВД России по региону, действия мужчины подпадают под административное нарушение.

В области действует строгий запрет на публикации информации о применении и последствиях использования беспилотников, систем ПВО и РЭБ, расположении военных объектов и критически важных инфраструктурных объектов. Инцидент произошёл 30 июня 2026 года. Полицейские оперативно установили личность автора видео и доставили его в отдел для дачи объяснений.

Ранее похожий случай произошёл с блогером Владимиром Кучеренко, известным как Максим Калашников. Его вызвали в полицию после публикации видео последствий удара украинского беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Видеозапись появилась на YouTube-канале блогера.