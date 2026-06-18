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Регион
18 июня, 10:08

Блогера Калашникова вызвали в полицию из-за видео удара дрона ВСУ по НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Блогера Владимира Кучеренко, известного под псевдонимом Максим Калашников, вызвали на допрос в полицию после публикации видео с последствиями удара беспилотника по НПЗ в Капотне. Об этом сообщил сам блогер.

«Меня вызвали в полицию. По поводу публикации видео поражения НПЗ в Капотне накануне», — написал Калашников в своём телеграм-канале.

По его словам, он отправился в УВД по Южному округу Москвы для дачи объяснений. Видеозапись, на которой показаны последствия атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод, появилась на YouTube-канале блогера вечером 17 июня.

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Ранее стало известно, что Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. Минобороны РФ сообщило о рекордной воздушной атаке. Средства ПВО сбили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Удар по столице стал крупнейшим за последние два года — над Москвой уничтожено 180 дронов.

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Александра Мышляева
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