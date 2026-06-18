Блогера Калашникова вызвали в полицию из-за видео удара дрона ВСУ по НПЗ

Блогера Владимира Кучеренко, известного под псевдонимом Максим Калашников, вызвали на допрос в полицию после публикации видео с последствиями удара беспилотника по НПЗ в Капотне. Об этом сообщил сам блогер.

«Меня вызвали в полицию. По поводу публикации видео поражения НПЗ в Капотне накануне», — написал Калашников в своём телеграм-канале.

По его словам, он отправился в УВД по Южному округу Москвы для дачи объяснений. Видеозапись, на которой показаны последствия атаки беспилотника на нефтеперерабатывающий завод, появилась на YouTube-канале блогера вечером 17 июня.