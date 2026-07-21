Американская компания показала микроволновку, сжигающую начинку дронов

Американский гигант Lockheed Martin привёз на авиакосмический салон Farnborough Airshow 2026 в Лондон антидроновую новинку под названием Morfius X-Rotor. Как пишет Defense News, разработчики утверждают, что их многоразовая система способна за один вылет нейтрализовать свыше полусотни вражеских беспилотников.

Американская корпорация Lockheed Martin презентовала антидроновую систему Morfius X-Rotor. Видео © Х /Lockheed Martin

Новинка представляет собой дрон-носитель, оснащённый мощным микроволновым излучателем. Компания отчиталась об успешных испытаниях, прошедших в штатах Аризона, Оклахома и Калифорния. Принцип работы изделия в корне отличается от привычных средств радиоэлектронной борьбы, которые глушат канал связи.

Morfius X-Rotor действует подобно гигантской микроволновой печи, направляя на цель короткий, но чрезвычайно мощный электромагнитный импульс. Этот разряд вызывает резкий скачок напряжения, от которого в электронике дрона мгновенно выгорают процессоры, навигация и системы управления, превращая аппарат в падающий кусок пластика и металла вне зависимости от качества сигнала.

Вице-президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Рэнди Крайтс заявил, что система устанавливает новый стандарт возможностей, обеспечивая высокую эффективность поражения при низкой стоимости эксплуатации. Разработчики сделали ставку на совместимость с любыми существующими радарами и сетями управления, избавив заказчиков от необходимости закупать специализированную станцию управления огнём.

Такой подход, как утверждается, позволяет легко встроить Morfius в уже развёрнутую военную инфраструктуру. После выполнения задания аппарат возвращается на базу и готовится к повторному вылету, что делает каждый перехват значительно дешевле одноразовых ракет.

Lockheed Martin форсирует выпуск опытных образцов как самого носителя, так и боевой микроволновой части. Разработка полностью укладывается в дорожную карту Пентагона на 2025–2028 годы по форсированному созданию дешёвых антидроновых технологий. Предполагается, что Morfius закроет небо над военными базами, подразделениями и критической инфраструктурой, дополняя классические средства ПВО.

Россия не остаётся в стороне от этой технологической гонки. Отечественная школа мощной СВЧ-электроники, заложенная ещё в советские годы, сегодня переживает перезагрузку под реалии войны дронов. Советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев сообщал, что российские СВЧ-пушки активно совершенствуются и их планируют устанавливать на беспилотные самолёты шестого поколения.

Практическое применение технологии уже не первый год демонстрирует комплекс дистанционного разминирования «Листва», стоящий на вооружении РВСН. Он выжигает электронные компоненты взрывных устройств на дистанциях до 70–100 метров. Рассматривается вариант размещения подобных излучателей на мобильных шасси вроде «Бука» для круговой обороны.

Ранее сообщалось, что американский оборонный сектор взял курс на революционное упрощение производства ракет, чтобы сделать их более массовыми и дешёвыми. Глава компании Co-Aspire Дуг Деннени охарактеризовал внедряемую модель как конвейер McDonald's, пояснив, что в цехах отсутствует громоздкое сложное оборудование, а собрать боеприпас можно, следуя инструкции из обычного блокнота. По его словам, подготовить сотрудника для такой производственной линии реально в течение 1 месяца.