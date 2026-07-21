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21 июля, 17:44

В Госдуме пообещали серьёзные изменения на топливном рынке в ближайшие дни

Володин анонсировал большие изменения на топливом рынке в ближайшие день-два

Обложка © ТАСС / Евгений Грох

Обложка © ТАСС / Евгений Грох

Ситуация с обеспечением топливом и ценами на него начнёт радикально меняться в ближайшие дни. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне принятия закона о расширении топливного демпфера.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что перемены коснутся и стоимости, и поставок горючего. По его словам, процесс запустится буквально завтра-послезавтра.

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Парламентарий связал корректировку рынка с новым законопроектом. Документ, принятый Госдумой 21 июля в третьем чтении, расширяет демпферный механизм и меняет правила налогообложения акцизами бензина, полученного смешением прямогонного сырья с другими компонентами.

Задача поправок — стимулировать дополнительные отгрузки и создание резервов. Володин уточнил, что запасы необходимы на передовой, в тыловых районах, в ходе уборочной кампании и для работы экстренных служб.

Глава ГД призвал коллег поддерживать начинания кабмина, отказавшись от популизма и демагогии. Предложения направить инициативу на дополнительную экспертизу он счёл необоснованными.

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Обострение ситуации со снабжением топливом Володин объяснил атаками украинской стороны на НПЗ и объекты инфраструктуры. Такие действия он расценил как попытку расколоть общество.

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Никита Никонов
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