Пашинян показал бьющуюся о стекло птицу и призвал Армению сменить путь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с птицей, залетевшей в помещение. Запись появилась в его телеграм-канале. На кадрах видно, как пернатое раз за разом врезается в закрытое окно, пытаясь вырваться на волю. Птица не замечает стеклянную преграду, хотя видит перед собой открытое пространство.

Пашинян показал видео с птицей, которая бьётся в стекло, и порассуждал о пути Армении. Видео © Telegram / Nikolpashinyan_PMofficial

Пашинян пояснил, что птица находится внутри уже семь-восемь часов. По мнению политика, если она продолжит повторять одни и те же действия, то никогда не освободится. Ей необходимо изменить траекторию и отыскать другой выход.

На примере с птицей Пашинян попытался доказать, что республике также нужно пересматривать устоявшиеся подходы. Он призвал искать новые способы достижения целей, добавив: «Это то, что нужно знать о нашей истории».

Напомним, в марте прошлого года парламент Армении принял, а в апреле президент подписал закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Документ не означает автоматического вступления страны в ЕС и не является официальной заявкой на членство, однако закрепляет курс Еревана на европейскую интеграцию. При этом власти Армении неоднократно заявляли, что окончательное решение о вступлении должно быть принято на референдуме.

Одновременно этот курс вызвал противоречия с членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), участником которого республика остаётся с 2015 года. В России и других странах объединения неоднократно заявляли, что полноценное членство в ЕС несовместимо с участием в ЕАЭС из-за различий в таможенной и торговой политике, и призывали Ереван определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом.