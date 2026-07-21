На Украине призвали создателя «Азова»** подавить «картонный Майдан» методами основателя ОУН***

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* сравнил нынешний конфликт вокруг фигур Михаила Фёдорова и Александра Сырского с событиями почти революции 1918 года и призвал командира 3-го штурмового корпуса, основателя «Азова»** Андрея Билецкого* вмешаться в ситуацию. Политик выступил за силовое подавление «картонного Майдана», пишет издание «Страна.ua».

Экс-нардеп провёл прямую историческую параллель с большевистским мятежом, поднятым в 1918 году на киевском заводе «Арсенал» против власти Украинской Народной Республики (УНР). Он напомнил, что в своё время то восстание было жестоко подавлено сечевыми стрельцами под командованием Евгения Коновальца — главы Организации украинских националистов*** (ОУН***).

«Ваш выход, Андрей Билецкий*, ведь ни для кого не тайна, что вы всегда видели себя продолжателем дела Коновальца», – приводит издание слова Мосийчука*.

Напомним, незадолго до начала протестов Владимир Зеленский объяснил увольнение министра обороны Михаила Фёдорова провалом реформы территориальных центров комплектования. После публикации прощального поста экс-министра по украинским городам прокатилась волна народных возмущений. В Киеве участники акций вышли на улицы с самодельными плакатами из упаковочного картона, на которых значились лозунги в поддержку Фёдорова и требования немедленной отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.