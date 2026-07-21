Закопали заживо с настоящей змеёй: Звезда «Эйфории» рассказал о съёмках жестокой смерти своего героя

Актёр Джейкоб Элорди раскрыл подробности съёмок гибели своего персонажа Нейта Джейкобса в третьем сезоне сериала «Эйфория». Ради сцены артиста на два дня закрыли в тесном гробу, сообщает Variety.

«Меня заперли в гробу на два дня, надели протезы и искусственный язык, и я ничего не видел. А потом Сэм засунул в гроб змей», — рассказал актёр.

Создатель проекта Сэм Левинсон решил усилить эффект и поместил внутрь неядовитого удава. По словам Элорди, находиться в полной темноте вместе с рептилией было тревожно. При этом сам удав оказался спокойным и даже улёгся рядом с артистом.

По сюжету Нейта похоронили заживо из-за долга перед криминальным авторитетом. Через отверстие для воздуха в ящик проникла змея, укус которой стал смертельным для героя.

Актёр назвал такой финал подходящим для персонажа, совершившего множество жестоких поступков. Прощание с ролью оказалось для Элорди горьким, поскольку «Эйфория» стала важной частью его жизни и карьеры.

Третий сезон стал финальным для «Эйфории». Создатель сериала Сэм Левинсон объяснил трагический финал желанием честно показать разрушительные последствия зависимости и насилия.