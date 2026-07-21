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21 июля, 19:43

Закопали заживо с настоящей змеёй: Звезда «Эйфории» рассказал о съёмках жестокой смерти своего героя

Актёр Элорди два дня снимался в гробу со змеёй ради смерти героя «Эйфории»

Обложка © кадр из фильма «Эйфория», реж. Сэм Левинсон и др., сц. Сэм Левинсон, Рон Лешем и др.

Обложка © кадр из фильма «Эйфория», реж. Сэм Левинсон и др., сц. Сэм Левинсон, Рон Лешем и др.

Актёр Джейкоб Элорди раскрыл подробности съёмок гибели своего персонажа Нейта Джейкобса в третьем сезоне сериала «Эйфория». Ради сцены артиста на два дня закрыли в тесном гробу, сообщает Variety.

«Меня заперли в гробу на два дня, надели протезы и искусственный язык, и я ничего не видел. А потом Сэм засунул в гроб змей», — рассказал актёр.

Создатель проекта Сэм Левинсон решил усилить эффект и поместил внутрь неядовитого удава. По словам Элорди, находиться в полной темноте вместе с рептилией было тревожно. При этом сам удав оказался спокойным и даже улёгся рядом с артистом.

По сюжету Нейта похоронили заживо из-за долга перед криминальным авторитетом. Через отверстие для воздуха в ящик проникла змея, укус которой стал смертельным для героя.

Актёр назвал такой финал подходящим для персонажа, совершившего множество жестоких поступков. Прощание с ролью оказалось для Элорди горьким, поскольку «Эйфория» стала важной частью его жизни и карьеры.

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Третий сезон стал финальным для «Эйфории». Создатель сериала Сэм Левинсон объяснил трагический финал желанием честно показать разрушительные последствия зависимости и насилия.

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Полина Никифорова
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