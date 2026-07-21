Пост главкома ВСУ займёт командующий Объединёнными силами Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый. На это намекнул депутат Рады Ярослав Железняк.

«Наши источники сообщают, что завтра могут быть хорошие новости, и стоит обратить внимание именно на эту фотографию», – написал он.

Как пишет «Страна.ua», требование заменить Александра Сырского на Драпатого стало одним из главных лозунгов последних акций так называемого «картонного Майдана». При этом группа поддержки экс-министра обороны Михаила Фёдорова, включая самого Железняка, уже давно прочит Драпатого в главкомы, однако Зеленский пока официально не подтверждал готовность пойти на такой шаг.

Сегодня вечером Зеленский провёл встречу с Фёдоровым, которую его пресс-секретарь назвал решающем. Тем временем украинские депутаты уже заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ.

Ранее в подполье сообщили, что основатель террористической организации «Азов»* Андрей Билецкий** может занять пост главнокомандующего ВСУ в случае ухода Сырского. При этом между ним и действующим главкомом существуют давние непримиримые разногласия из-за подконтрольных националистам подразделений, которые действуют на фронте автономно и создают помехи централизованному командованию.

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