В Петербурге может появиться наземное метро

Власти Санкт-Петербурга намерены заложить фундамент для создания в городе системы наземного метро. О такой стратегической задаче на заседании городского правительства заявил председатель Комитета по транспорту Денис Минкин.

Одним из ключевых шагов к реализации этого замысла глава ведомства назвал интеграцию пригородных поездов в общую систему городских перевозок. По его словам, процесс уже запущен благодаря развитию тактового движения электричек. В 2025 году оно действовало на пяти направлениях, а в апреле 2026-го к ним добавился новый маршрут от Балтийского вокзала до Гатчины. Вторым значимым этапом, как отметил Минкин, станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании. С ним владельцы карты «Подорожник» смогут получать скидку при пересадке с электрички на метро и обратно.

Нормативная основа для этого уже создаётся. Как следует из материалов на сайте городского парламента, ещё в ноябре 2025 года депутаты приняли закон, позволяющий в будущем установить фиксированный тариф на проезд по железной дороге в черте Петербурга. В пояснительной записке к документу указывалось, что эта мера направлена на запуск транспортной сети городских электричек, которая сможет перевозить порядка 180 миллионов пассажиров в год.

Ранее стало известно, что между Санкт-Петербургом и Калининградской областью может быть запущен пассажирский морской маршрут, обслуживать который будет лайнер вместимостью от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что представители бизнеса уже просчитали экономику проекта и признали его потенциально выгодным. Предполагается, что пассажиры смогут путешествовать вместе с личными автомобилями, размещая их прямо на борту парома.