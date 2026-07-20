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20 июля, 13:27

Лайнер на 2500 человек хотят запустить между Петербургом и Калининградом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Между Санкт-Петербургом и Калининградской областью могут запустить пассажирский лайнер вместимостью от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Возможность открытия морского маршрута рассматривают после завершения строительства терминала в Пионерском.

Как рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, бизнес уже оценил экономику проекта и счёл его потенциально выгодным. Предполагается, что пассажиры смогут брать с собой автомобили, размещая их на пароме.

Путь между регионами может занимать от 24 до 30 часов. Таким образом, пассажиры проведут на судне одну ночь, а на следующий день прибудут в Калининградскую область. Как именно будет оборудован лайнер, пока не уточняется.

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Точные сроки запуска линии не определены. Проект зависит от ввода в эксплуатацию терминала в Пионерском, строительство которого неоднократно переносилось. Сейчас завершение работ ожидается в 2026 году.

Новый маршрут может стать альтернативой авиасообщению, которое зависит от ограничений в воздушном пространстве. При этом речь пока идёт только о проработке идеи, а не о принятом решении и утверждённом расписании.

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Ранее Life.ru рассказывал, как причал строящегося терминала в Пионерском принял первый грузопассажирский паром «Антей». Во время тестового захода специалисты отработали буксировку, лоцманскую проводку и движение транспорта на судно и обратно.

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Марина Фещенко
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