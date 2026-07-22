Минпросвещения вернёт деньги за коммерческие путёвки в «Артек»

Родителям, купившим путёвки в международный детский центр «Артек» в Крыму, полностью вернут деньги за неиспользованные дни. О решении финансового вопроса рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Для родителей, которые приобрели коммерческие путёвки в международный детский центр, организован механизм возврата денежных средств за неиспользованные дни – финансовый вопрос полностью решён», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Уточняется, что заявки детей, которые не смогли попасть в «Артек», будут рассмотрены в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра. Ребята смогут попасть на новые смены по своему выбору.

Эти вопросы глава Минпросвещения обсудил на рабочей встрече с руководителем Республики Крым Сергеем Аксёновым. Помимо ситуации с отдыхом, стороны затронули подготовку к новому 2026/27 учебному году, а также дополнительные меры поддержки учителей.

Кравцов заверил, что Крыму и Севастополю продолжат оказывать всю необходимую помощь, а все программы по поручению президента, включая капремонт детских садов, школ и колледжей, будут выполнены. Министр также отдельно напомнил о недавнем указе главы государства, закрепившем особый статус педагога, и поблагодарил преподавателей за неравнодушие и профессиональную выдержку.

Напомним, ранее стало известно, что всех детей организованно вывезли из Международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летнего отдыха в Крыму. Отдыхавшие были отправлены по домам либо перераспределены в оздоровительные лагеря Краснодарского края. При этом в Севастополе детский отдых продолжается в обычном режиме, без сбоев функционируют как пришкольные, так и загородные лагеря.