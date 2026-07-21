Главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи заявил о высокой вероятности приезда президента США Дональда Трампа в Москву в сопровождении расширенной делегации представителей деловых кругов для фиксации коммерческих договорённостей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Представляете, сколько американских бизнесменов приедут с Дональдом Трампом из Америки в Москву на подписание разных деловых соглашений», — отметил Эйджи.

Когда Эйджи спросили о сроках приезда американского лидера, он предположил, что ждать осталось до завершения СВО — именно тогда, по его мнению, визит и состоится.

«Ведь Владимир Путин ещё во время встречи с президентом США на Аляске сделал ему такое приглашение», — сказал глава AmCham.

Дональд Трамп не заявлял, что договорённости Москвы и Вашингтона, достигнутые на Аляске, перестали действовать. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил на пресс-конференции. При этом Европа и киевский режим отказались признавать достигнутое на Аляске, сославшись на своё неучастие во встрече. Затем они попытались изменить позицию Вашингтона и увести США от согласованного курса, обратил внимание Лавров.