В МИД РФ указали на нарушения прав человека во время ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу в США сопровождался нарушениями прав человека, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. По его словам, за масштабными церемониями и медийной стороной турнира остались эпизоды, которые свидетельствуют о политизации спорта и двойных стандартах со стороны организаторов.

«Оставим за скобками факт того, что в силу политических соображений сборная России по футболу не могла даже претендовать на участие в отборочном турнире к ЧМ, что изначально ставит крест на тезисе о том, что «спорт вне политики». Предлагаю также выйти за рамки обсуждения спортивных итогов и голливудской картинки стадионов. За этими яркими декорациями, дорогими церемониями открытия и телевизионным шоу скрывается ровно та же реальность, которую мы системно фиксируем из года в год», — пишет он.

Одним из примеров дипломат назвал ситуацию со сборной Ирана. По его утверждению, команда столкнулась с визовыми ограничениями при подготовке к турниру. Лукьянцев заявил, что оформление документов затягивалось, а американская сторона не поддержала перенос матчей в Мексику или Канаду, несмотря на вопросы безопасности иранской делегации. По мнению представителя МИД, визовые процедуры в этом случае стали инструментом давления на команду страны, которая находится в остром политическом конфликте с Вашингтоном.

Ещё одним спорным моментом Лукьянцев назвал решение ФИФА отменить дисквалификацию одного из ключевых игроков сборной США незадолго до решающих матчей по просьбе президента США Дональда Трампа. Он утверждает, что на это решение повлияли политические факторы, а сам эпизод стал примером вмешательства «политических тяжеловесов» в работу спортивных структур.

Дипломат также заявил, что заявленная повестка о борьбе с расизмом не соответствовала отдельным событиям во время турнира. В частности, он упомянул расистские высказывания представителей официальных структур, спорные ситуации с применением антирасистских жестов во время матчей и проявления нетерпимости среди болельщиков.

«Красивая телевизионная картинка оказалась бессильна перед реальностью, которую невозможно замалчивать», — заключил он.

А ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко раскритиковал руководство ФИФА и заявил, что Джанни Инфантино должен покинуть свой пост. По его словам, решения организации наносят вред футбольной индустрии. Тебас выступил против возможного расширения чемпионата мира 2030 года до 64 сборных. По мнению руководителя Ла Лиги, увеличение числа участников международного турнира не имеет смысла и может негативно сказаться на клубном футболе. Он заявил, что мировой футбол не должен строиться только вокруг первенства планеты.