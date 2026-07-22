Старшая сестра Танк набрала 5 млн просмотров в Сети, использовав грабли как чесалку

Слониха Кхампхонг забрала у работника грабли и использовала их как чесалку. Случай произошёл в таиландской провинции Сурин.

Слониха в Таиланде забрала у рабочего грабли, чтобы почесаться. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pimnada_kad

Работник собирал граблями траву, когда животное подошло к нему и забрало инструмент. Кхампхонг сначала почесала живот, а затем провела граблями по ушам. После этого слониха бросила инструмент на землю. Через несколько секунд она снова подняла грабли и вернула их работнику.

Ролик набрал около 5 млн просмотров и порядка 400 тыс. отметок одобрения в Instagram*. Кхампхонг также известна под именем Старшая сестра Танк. На её страницу в Facebook* подписаны более 86 тыс. пользователей.

Ранее в Непале дикий слон по кличке Дхурбе на протяжении 14 лет преследовал одну семью. В 2012 году животное убило родителей местного жителя Шаничары Боте. Мужчина после этого переехал в другую деревню, однако в 2026 году Дхурбе ворвался в его дом. В результате нападения погибли невестка Боте и его четырёхлетний внук. Всего с этим слоном связывают гибель не менее 25 человек. Власти пытались поймать животное, а в 2019 году спилили ему бивни и установили спутниковый ошейник. В ночь нового нападения устройство зафиксировало Дхурбе рядом с местом происшествия.

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