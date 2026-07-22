Российские военные поразили электроподстанцию ВСУ на 330 кВ в Сумской области
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Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён удар по электроподстанции 330 кВ, расположенной в населённом пункте Зарудье Сумской области. Объект энергетической инфраструктуры получил существенные повреждения. Информация подтверждена Министерством обороны РФ.
На представленных видеоматериалах зафиксировано поражение электрической подстанции ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер». Вследствие удара ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения.
Российские военные также нанесли удар беспилотниками «Герань-4 сикер» по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области. Объект выведен из строя. Кроме того, Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы, используемой ВСУ разгрузки и хранения грузов военного назначения. Напомним, российские войска существенно усилили удары по портовой инфраструктуре Украины на Чёрном море. По данным Минобороны РФ, целью атак становятся объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые используются для приёма, хранения и перевалки военных грузов, горюче-смазочных материалов, а также производства и сборки беспилотников. Российская сторона также заявляла о поражении судов, перевозивших военные грузы для ВСУ.
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