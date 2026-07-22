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21 июля, 23:10

ФСБ раскрыла документы о планах гитлеровцев применить химоружие против СССР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rebrova irina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rebrova irina

ФСБ РФ рассекретила архивные материалы, в которых говорится о подготовке нацистской Германии к использованию химического оружия на советско-германском фронте. Документы показывают, что немецкая армия заранее разрабатывала тактику применения боевых отравляющих веществ.

Одним из первых свидетельств таких планов стали материалы, захваченные Красной армией летом 1941 года. После боёв у Ситни восточнее Пскова советские военнослужащие получили доступ к секретной документации второго батальона 52-го миномётного химического полка вермахта. Среди трофеев оказалась инструкция «Стрельба химическими снарядами и минами», подготовленная командованием ещё в 1940 году.

В этих материалах подробно описывались способы ведения боевых действий с применением отравляющих веществ. Кроме того, документы указывали на наличие в составе германских войск специализированных химических подразделений. По данным ФСБ, публикация этих сведений могла сыграть роль в том, что руководство Третьего рейха не решилось использовать химическое оружие в ходе боёв на Восточном фронте.

Новые данные о возможном применении боевых отравляющих веществ появились у советской разведки уже перед Курской битвой. В 1943 году в НКГБ СССР поступила информация от оперативной группы, работавшей в районе белорусского Борисова. Разведчики сообщили о перемещении немецких войск и техники в направлении Гомеля. Среди составов, следовавших в этот район, был зафиксирован эшелон с веществами, которые имели характерный запах яблок. В ФСБ считают, что речь могла идти о «Табуне».

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А ранее ФСБ обнародовала архивные материалы на пособника гитлеровцев. Рассекреченное дело Ивана Звигунова — живое свидетельство того, как циничный расчёт и стремление к личной выгоде затмили для человека долг перед Отечеством. 22 июня 1941 года страна встала на защиту Родины. Но нашлись и те, кто выбрал другой путь. Уроженец Донбасса ещё осенью 1941 года поставил на победу Третьего рейха и не стал эвакуироваться. Он решил остаться под оккупантами, чтобы приспособиться к их порядкам.

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Тимур Хингеев
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