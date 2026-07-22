Госдолг 16 стран Евросоюза достиг рекордного уровня в I квартале

За первый квартал сразу 16 стран Евросоюза увеличили государственный долг до рекордных значений. Одновременно обновился максимум и по всему объединению: совокупная задолженность 27 государств выросла на 327,3 миллиарда евро, достигнув 15,705 триллиона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

Крупнейший объём обязательств сохраняется у Франции — 3,346 триллиона евро. Следом идут Италия с 3,158 триллиона и Германия, где показатель увеличился до 2,902 триллиона евро. Для всех трёх стран это самые высокие значения за всю историю наблюдений. Новые максимумы также зафиксированы в Финляндии, Румынии и Венгрии. Государственный долг этих стран достиг 255,139 миллиарда, 229,427 миллиарда и 179,199 миллиарда евро соответственно.

Рекордные показатели также зарегистрированы в Словакии, Хорватии, Литве, Люксембурге, Латвии, Мальте и Эстонии. Евростат публикует статистику с 1994 года, и нынешний объём задолженности ЕС стал самым высоким за весь период наблюдений.

А ранее глава Службы по делам о неплатёжеспособности Эстонии Сигне Виймсалу предупредила, что быстрый рост числа банкротств компаний и частных лиц может угрожать внутренней безопасности страны. По её словам, масштабная неплатёжеспособность может привести к экономической, социальной и институциональной нестабильности. В первые шесть месяцев текущего года кредиторы потеряли более 50 млн евро из-за банкротства 126 компаний, у которых не было имущества.