В США голая девушка за рулём навела полицию на оружейный тайник

Стандартная проверка на дороге в американском Эллисвилле в Миссисипи закончилась для полиции крупной находкой: в остановленном автомобиле оказался арсенал из нескольких пистолетов и винтовок, а за рулём сидела 22-летняя Кейтлин Максвелл без одежды. Об этом сообщили в офисе шерифа округа Джонс.

Кейтлин Максвелл. Фото © Jones County Sheriff's Department

Бойфренд Максвелл Шон Кули. Фото © Jones County Sheriff's Department

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 12 июля. Патруль обратил внимание на Dodge Challenger 2017 года, который ехал неосторожно, и остановил машину. При разговоре с водителем полицейские увидели, что она полностью обнажена, и заподозрили, что женщина находится в состоянии опьянения.

Кроме того, у ног Максвелл лежал Glock, второй пистолет нашли между пассажирским сиденьем и центральной консолью. После осмотра багажника полицейские обнаружили третий Glock и две винтовки AR-15. На одной из них было устройство, способное переводить оружие в автоматический режим. В машине также нашли марихуану.

Максвелл предъявили сразу несколько обвинений, в том числе в отказе от проверки на опьянение, неосторожном вождении, нарушении правил использования ремня безопасности и хранении марихуаны в автомобиле при наличии оружия. Позже ей добавили ещё одно обвинение — в незаконном владении модифицированным оружием.

Во время допроса женщина, по версии полиции, сказала, что её 24-летний бойфренд Шон Кули изготовил так называемые переключатели с помощью 3D-принтера. После этого правоохранители пришли с обыском к нему домой и задержали его по подозрению в хранении устройств для переделки оружия в автоматическое. Из дома, как сообщили следователи, также изъяли несколько единиц оружия. Максвелл и Кули находятся в тюрьме округа Джонс. Для каждого установлен залог в 35 тысяч долларов.

Тем временем в Иллинойсе арестовали 15-летнюю школьницу и её 16-летнего возлюбленного по подозрению в убийстве пяти членов одной семьи. Два человека получили ранения. Преступления произошли в Ист-Сент-Луисе по трём адресам. Погибшие — родственники девушки, их возраст от 21 до 74 лет. Сначала дело рассматривалось в суде для несовершеннолетних, но прокуратура хочет передать его во взрослую юрисдикцию. Парню предъявили 12 обвинений, среди которых пять пунктов об убийстве первой степени и покушение на убийство.