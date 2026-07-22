22 июля в Краснодарском крае объявляли ракетную опасность

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на складской комплекс в Краснодаре. В результате происшествия пострадали три человека. Медики доставили их в больницы и оказали необходимую помощь. Власти не раскрыли состояние пострадавших, характер их травм и степень повреждения склада.